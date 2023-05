Napoli: progettavano rapina milionaria in Belgio, 6 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina all'alba, i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 6 persone, ritenute gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine e di due rapine perpetrate nel territorio della provincia di Napoli, con la tecnica cosiddetta del filo inverso. Le indagini hanno consentito di documentare l'intendimento degli indagati di perpetrare una rapina milionaria in Belgio e, al fine del travisamento, stavano acquistando maschere professionali in silicone. (Ren)