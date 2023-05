Campania: consiglio approva delibera di giunta per fusione di Air Spa in Air Campania srl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato la Delibera di Giunta regionale n. 197 del 19/04/2023 concernente la “Fusione di Air spa in Air Campania srl. Determinazioni ai sensi della delibera di giunta regionale n. 164 del 28 marzo 2023” che prevede l’operazione di fusione cosiddetta inversa o rovesciata di Air s.p.a. in Air Campania s.r.l. e la conseguente trasformazione di quest’ultima da s.r.l. in società per azioni allo scopo di adattare l’assetto organizzativo-istituzionale della società risultante dalla fusione alle nuove esigenze e con l’obiettivo di ridurre la catena di direzione e controllo, comportando l’unificazione e l’integrazione dei processi decisionali e, pertanto, maggiore, flessibilità ed efficienza nell’utilizzo delle risorse. Ad introdurre l’esame del provvedimento, il presidente della Commissione Regionale Trasporti, Luca Cascone (De Luca Presidente): “è un’operazione che va nella logica della riorganizzazione delle società di trasporto, in questo caso ne avremo una riduzione del numero, inoltre, tenuto conto che l’azienda su gomma Air si sta aprendo al mercato partecipando a gare anche in altre regioni, con questa delibera si procede alla patrimonializzazione aziendale e al rafforzamento in termini patrimoniali della società affinchè possa competere con una forza tecnica ed economica importante”.(Ren)