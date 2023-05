Campania: la solidarietà del presidente Oliviero alle popolazioni colpite dalla alluvione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esprimo tutta la mia solidarietà e quella del Consiglio regionale della Campania alle vittime dell’alluvione in Emilia Romagna e all’intera popolazione di quel territorio e sottolineo l’importanza di concentrare ogni risorsa possibile, anche attraverso la modifica del Pnrr, sulla protezione dell’ambiente e sulla prevenzione del dissesto idrogeologico, che ha colpito anche la nostra regione, e che deve vederci preparati nel far fronte agli effetti della crisi climatica”. E’ quanto ha affermato il presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, nel corso di “Ragazzi in Aula” che , stamani, nell’Aula consiliare, ha visto la partecipazione degli studenti delle classi 3A e 3B dell’Istituto Tecnico Statale “Michelangelo Buonarroti” di Caserta. “Le giovani generazioni dimostrano un’attenzione crescente sul tema ambientale e della difesa del pianeta, una conoscenza ed una sensibilità che vanno sostenute e potenziate anche nell’ambito del rapporto e della sinergia con il Consiglio regionale della Campania – ha aggiunto Oliviero – per il quale “è importante che questa coscienza ambientale si formi e si radichi nelle scuole ma è fondamentale che, a livello istituzionale, si concentri ogni attenzione e ogni risorsa per prevenire evitare simili tragedie in futuro”. Gli studenti hanno presentato, discusso ed “approvato” una proposta di legge in materia di “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente”. “La farà approfondire dall’ufficio legislativo – ha detto Oliviero – al fine di poterla sottoscrivere e presentarla, come mia proposta di legge, in Consiglio, credo che questo sia un fattivo segnale di vicinanza delle istituzioni ai giovani e di vera partecipazione dei giovani alla vita delle istituzioni”. (Ren)