Decreto Pa: Roggiani (Pd), spoil system unica urgenza della destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto legge Enti pubblici "non ha nulla di urgente se non la volontà della destra di azzerare i vertici di Inps, Inail e San Carlo. Commissariare Inps e Inail è una decisione gravissima, immotivata e senza precedenti, che rischia di minare, oltre che l’autonomia e l’indipendenza degli Istituti coinvolti, anche la qualità dei servizi erogati. L’altra scelta vergognosa è quella che abbassa il limite di anzianità a settanta anni per i direttori stranieri degli enti lirico-sinfonici: una vera e propria norma 'ad personam' finalizzata a liberare la carica di sovrintendente al teatro lirico San Carlo di Napoli. Un’altra scelta ideologica, che dimostra la volontà della destra di mettere le mani ovunque e di fare dello spoil system selvaggio la normalità ovunque, anche dove mai era arrivato". Lo ha detto la deputata del Pd, Silvia Roggiani, intervenendo in Aula, alla Camera, sulla pregiudiziale presentata dal Partito democratico al provvedimento. (Rin)