Governo: Cnpr forum, nuova riforma per l’abuso d’ufficio? (3)

- Secondo Ylenja Lucaselli (deputata di Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio alla Camera): “Il reato d’abuso di ufficio va necessariamente rivisto in un’ottica più generale rispetto a quella della Legge Severino. La Corte Costituzionale con la propria decisione n°8 del 2022 ha chiaramente detto che all’abuso d’ufficio servono delle modifiche per far ripartire il Paese. Il governo su questo si metterà al lavoro immediatamente per modificare tutti i reati contro la pubblica amministrazione e per definire meglio le enormi, e spesso sproporzionate, penali che riguardano i pubblici amministratori il cui perimetro è troppo elastico e si presta a interpretazioni troppo discrezionali. Indagini e avvisi di garanzia nel 93 per cento dei casi si concludono in un nulla di fatto e dunque ingessare l’Italia e l’attività amministrativa degli Enti Locali per la paura di firmare degli atti è una criticità che deve essere necessariamente superata. Il punto di vista dei professionisti è stato espresso da Pasqua Borracci (commercialista dell’Odcec di Bari): “Oltre il novanta per cento dei casi di procedimenti penali per abuso d’ufficio contro i pubblici amministratori si concludono con le assoluzioni degli imputati. Sono numeri evidentemente incompatibili con quell’efficientamento della PA che viene richiesto a gran voce dal Paese e con la necessità di alleggerire il carico insopportabile che grava sulla macchina della giustizia. Il grande processo di innovazione e digitalizzazione non può essere minato alla base da quel fenomeno che si registra in tantissimi uffici pubblici: la paura della firma. La riforma sull’abuso d’ufficio diventa dunque un’ipotesi da prendere sempre più in considerazione nell’interesse dell’intero sistema Paese”. (segue) (Ren)