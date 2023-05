Formazione: a Napoli il primo evento pubblico su IeFP e Ifts nell’ambito della Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro 2023 - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte a Napoli il tour dedicato alla formazione professionale voluto dall’assessore alla Formazione della Regione Campania Armida Filippelli in collaborazione con la Borsa mediterranea della Formazione e Lavoro. La prima tappa avrà luogo il 24 maggio dalle 9 alle 16 a Città della Scienza con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Dopo il successo delle prime tre edizioni a Salerno della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, l’assessore regionale Armida Filippelli ha voluto un rilancio della Borsa con un format itinerante allo scopo di farne sempre più l’appuntamento nel quale promuovere e valorizzare il capitale sociale, culturale ed economico del territorio e raccogliere il fabbisogno di formazione dalle istituzioni, dai giovani, dalle imprese, dalle persone in cerca di prima occupazione e di ricollocazione lavorativa, nonché di comunicare con un approccio di prossimità le politiche in materia messe in campo dalla Regione Campania, anche attraverso l’utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo Plus. La quarta edizione si aprirà con un focus sul sistema cosiddetto duale (formazione professionale presso istituzione formativa associata a simulazione/esperienza aziendale pratica. Ndr) avente come titolo: “Formazione professionale: IeFP e IFTS come strumenti di inclusione e di sviluppo” e vedrà la partecipazione delle Istituzioni, dei professionisti, degli operatori del mondo della formazione e dei discenti dei corsi di formazione professionale del sistema duale. La giornata prevede una sezione mattutina che, dopo i saluti del centro studi SuperSud promotore della Borsa e di Città della Scienza che ospita l’evento, si aprirà con la relazione programmatica dell’assessore per proseguire con gli interventi di scenario di Inapp, in qualità di centro studi nazionale sulle politiche attive del lavoro, di Anpal Servizi in qualità di agenzia nazionale di assistenza tecnica sulle medesime tematiche e dello Sportello Manifattura 4.0 di Città della Scienza come punto di contatto del progetto strategico regionale per la promozione di competenze per l’autoimprenditorialità nell’era della quarta rivoluzione industriale. Le conclusioni sono previste alle ore 11.30 a cura del presidente De Luca. La sessione pomeridiana sarà, invece, dedicata a due tavoli tecnici: uno per il confronto con gli ordini professionali rappresentati nel Cup della Regione Campania e l’altro per la presentazione dei due nuovi bandi regionali del valore di 30 milioni di euro su IeFP e su Ifts previsti in uscita su un Burc speciale il giorno 23 maggio. Nel corso della mattinata sarà proiettato il video racconto dei percorsi IeFP e Ifts in corso, seguito dalle testimonianze degli allievi, degli Enti di Formazione e dalle imprese aderenti. Dopo Città della Scienza, giovedì 25 maggio la Bmfl approderà a Benevento per poi fare tappa a Caserta, Avellino e, infine, a Salerno. L’organizzazione dell’evento è a cura del Gruppo Stratego.(Ren)