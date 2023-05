Almirante: Laboccetta (Polo Sud), un onore essere stato con lui in consiglio comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Ho avuto l'onore, il privilegio, il piacere e anche la fortuna di vivere una lunga esperienza politica nel Msi di Giorgio Almirante, precursore di una Destra moderna e liberale. Sono stati anni unici ed irripetibili, ricchi di lezioni di politica impartite a chi cercava di demonizzarlo e alimentare una stagione di veleni. Non potrò mai dimenticare quando Almirante sedeva nei banchi del consiglio comunale di Napoli nella storica Sala dei Baroni nel Maschio Angioino e ricopriva la carica di capogruppo. Sedere al suo fianco in quel tempo mi riempiva di orgoglio e di gioia. Lo ricordo oggi nell'anniversario della sua morte con affetto e rispetto pensando, all'attualità del suo pensiero e della sua visione". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. (Ren)