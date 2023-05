Noi Moderati: anche la Campania nella squadra di vertice, Guarino eletto dal congresso nel nuovo direttivo nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Napoli e la Campania sono nella squadra di vertice di 'Noi Moderati'. L'avvocato napoletano Riccardo Guarino è stato eletto tra i componenti del nuovo consiglio direttivo nazionale del partito in occasione del Congresso nazionale celebratosi a Roma sabato scorso. Guarino, da anni impegnato in politica attraverso un percorso di civismo attivo e partecipato che ha Napoli al suo centro, diventa così l'esponente di riferimento per la Campania del partito di centrodestra. "Questo partito rappresenta una grande occasione per una larga fetta di moderati e liberali del nostro Paese. Questo partito è l'occasione per costruire, con coraggio, le fondamenta di un percorso concreto che mette la persona al centro di una comunità: da un lato ciascuno di noi ha il diritto di vedere i propri diritti garantiti, ma al tempo stesso ciascuno di noi ha il dovere di contribuire alla crescita del Paese. Dobbiamo essere protagonisti del cambiamento, dobbiamo avere il coraggio di unirci in questa battaglia e impegnarci seriamente", ha detto Guarino durante il suo intervento al Congresso. (Ren)