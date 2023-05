Televisione: dal 30 maggio su Food Network arriva "Il panino perfetto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mostreremo l'Italia, il paese più bello e più buono del mondo". Su Food Network canale 33 arriva "Il Panino Perfetto", il travel show che racconta i luoghi, le persone, le filiere agroalimentari, guidato da Vittorio Gucci con sua figlia Sofia Plescia, in onda dal 30 maggio ogni martedì alle 22:00 e disponibile in streaming su discovery+. Lui, musicista con 20 anni di esperienza in televisione, ha l'ossessione per il buon cibo, non si definisce chef bensì paninaro per scelta. Ama definirsi l'ignorante gourmet, perché dentro di lui vivono due anime: una rustica, ignorante, e l'altra dolcemente perfezionista dal gusto raffinato. Lei, giovane aspirante attrice, dall'animo raffinato, durante questa avventura, attraverso i sapori e i profumi del sud Italia, scoprirà di non essere poi così diversa dal padre. Nel loro viaggio a bordo di un veicolo elettrico si immergeranno tra le bellezze artistiche e paesaggistiche, nei mercati, tra la gente del luogo. Incontreranno esperti ciceroni che li guideranno alla conoscenza degli ingredienti di eccellenza, delle caratteristiche del territorio, tra le filiere di primissima scelta, come il pomodorino del piennolo del Vesuvio, la ricotta di Piana degli albanesi, il carciofo di Paestum,raccontando la storia, gli aneddoti più ricercati. In ogni puntata, una località diversa: da Napoli a Caserta e Avellino, per poi passare a Matera continuando per Cerignola, Polignano e Cellino, e giù ad Altomonte e Tropea, per concludere il giro a Palermo e Catania. Alla fine di ogni tappa i giudici saranno chiamati alla valutazione del panino preparato da Vittorio nella sua cooking station con gli ingredienti scovati con Sofia. Tra di loro anche tanti beniamini del pubblico come Albano Carrisi, Tony Colombo, Antonio De Matteo di "Mare Fuori". Riusciranno a conquistare i loro palati sfidando la tradizione gastronomica? "Il Panino Perfetto" (8x30) è realizzato da Pascal Media Consulting con Big Bang Production con il supporto di Enel X Way insieme a Noova, Olio Torre Dieciventi, Birra Castello, le salse Ben Fatto di Vittorio Gucci, Love Load, Futility Design Exploration, Desalpes Bakery. Food Network è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, tivùsat Canale 53. Le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare. Sarà possibile seguire il viaggio con "Il Panino Perfetto" su Instagram e Facebook. (Ren)