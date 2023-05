Cultura: sabato 27 maggio la presentazione del Fantasy Day di San Giorgio a Cremano - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fantasy Day, la Fiera del Fantastico che si svolge ogni anno a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, nel parco della settecentesca Villa Bruno, presenta quest'anno tantissime novità e un programma molto ricco. La Fiera è inclusa nel "Cartellone degli Eventi Metropolitani" "San Giorgio M.A.G.I.E. Momenti Artistici Giocosi Interattivi Educativi". Il Fantasy Day 2023, che si svolgerà dal 9 all'11 giugno, sarà aperto da una serata inaugurale in programma sabato 27 maggio, dalle ore 17.00, nella Biblioteca di Villa Bruno. L'inaugurazione e l'introduzione degli ospiti sarà a cura di Giuseppe Germano, Professore dell'Università di Napoli Federico II e Vicepresidente dell'Associazione Altanur, che organizza la Manifestazione dal 2007. Durante la serata si parlerà delle tante novità del Fantasy Day 2023: youtuber famosi, doppiatori importanti, Realtà Virtuale, Laboratori d'arte e di cinema, Weekend dedicato al Signore degli Anelli, la Gara Cosplay per bambini, Associazioni Larp, Live Painting e tanto altro. Si parlerà, poi, in particolare, dell'altra novità di quest'anno: la I edizione del Fantasy Day Film Festival che si propone di focalizzare l'attenzione sui cortometraggi fantastici italiani e stranieri. Ci sarà la proiezione e l'incontro con gli autori della sezione "Visionaria" e, durante la serata il pubblico voterà il corto preferito assegnando il Premio Giuria Popolare. Sarà inoltre siglato il gemellaggio con altre due rassegne di corti del territorio campano: il Cremano Film Festival e l'Afragola Film Festival(Ren)