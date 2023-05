Governo: Cnpr forum, nuova riforma per l’abuso d’ufficio?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A guardare le percentuali dei processi avviati per abuso d’ufficio è necessaria una riforma. Un reato che costituisce un impedimento reale alla libera attività degli amministratori locali. L’Anci stessa ne chiede l’abrogazione. Con la riforma dell’abuso di ufficio intendiamo superare le criticità e dare slancio alla pubblica amministrazione. Guardando le statistiche abbiamo solo il 3 per cento di condanne rispetto a una gran numero di procedimenti penali. Si parla di 5400 cause nel 2021”. Lo ha dichiarato Nazario Pagano (Forza Italia), presidente della Commissione Affari Costituzionali a Montecitorio, nel corso del webinar “Oltre il 90% dei casi di procedimenti penali per abuso d’ufficio contro i pubblici amministratori si concludono con assoluzioni. E’ necessaria la riforma sull’abuso d’ufficio?” promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. “Da questi numeri – ha proseguito il presidente Pagano – deriva la circostanza che obbliga gli amministratori ad avere un approccio troppo prudente perché temono che già soltanto la pendenza del giudizio possa provocare una serie di danni non solo alla loro reputazione ma anche alla loro capacità di essere amministratori locali. Quindi l’abuso d’ufficio va riformato, non dico abrogato ma quantomeno riformato. Bisogna ridurre drasticamente le possibilità che questo possa essere definito un vero e proprio reato soltanto quando è provato nei confronti di determinate persone”. (segue) (Ren)