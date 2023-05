Campania: Unicredit finanzia primi due investimenti in area Zes dell'Interporto di Nola (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Claudio Ricci, Amministratore delegato di Interporto Campano, società concessionaria della regione Campania per la gestione dell'interporto di Nola, ci tiene a sottolineare “come negli ultimi mesi si sia creato un contesto particolarmente favorevole per far decollare la Zes, con tutti gli attori principali concordemente impegnati, in primis la regione Campania con le politiche in materia di infrastrutture e sostegno alle imprese e il Commissario straordinario che ha impresso una eccezionale accelerazione alle procedure autorizzative e alle attività di attrazione degli investimenti. In questo quadro, è determinante il ruolo che stanno assolvendo gli istituti di credito come UniCredit, nell'affiancare in maniera convinta e proattiva i progetti di investimento in ambito della Zes, come per esempio quelli di Temi e Farvima nell'Interporto”. Francesco Tavassi, presidente di Temi Spa, ha illustrato le ragioni dell'investimento in area Zes per il comparto logistico: “Abbiamo scelto l'Interporto di Nola perché rappresenta quella funzione determinante per gestire merci nel minore tempo possibile con servizi essenziali: una dogana interna, il collegamento ferroviario dedicato al nostro impianto. Con investimenti come questo la logistica prende definitivamente posto nell'ambito delle semplificazioni previste dalla Zes in Campania. La pandemia, infatti, e il boom del commercio online, hanno determinato l'accorciamento della catena degli approvvigionamenti e la conseguenza è quindi una concorrenza che si misura sui tempi di consegna di un prodotto al consumatore. La logistica ha conseguito quel risalto che da anni auspicavamo e oggi è precondizione fondamentale per lo sviluppo dei territori”. (segue) (Com)