Napoli: controlli della Polizia Locale nel fine settimana presso lo Stadio Maradona, al Vomero e in Centro

- La Polizia Locale di Napoli nell'ultimo fine settimana, in concomitanza con l'incontro di calcio Napoli-Inter, ha assicurato le attività di viabilità e di sicurezza nelle aree circostanti allo Stadio Maradona ed i controlli agli esercizi commerciali ed ai locali di somministrazione nelle zone della movida cittadina. Nel corso dei controlli nell'area dello Stadio sono state sanzionate 3 persone per l'assenza di autorizzazioni amministrative alla vendita ed effettuati 5 sequestri di merce a carico di ignoti (bibite e alcolici, sciarpe, magliette, bandiere e fuochi pirotecnici). Sul fronte dei controlli per la sosta selvaggia sono stati elevati 110 verbali e rimossi con carri gru 95 veicoli. Nelle zone della movida di Chiaia, Vomero e Centro Storico sono stati effettuati 14 controlli di Polizia Amministrativa ed elevati 16 verbali per occupazione di suolo pubblico, tabelle pubblicitarie abusive e diffusione di musica e immagini tv all'esterno dei locali. In via Cesario Console è stato sorpreso un venditore ambulante di abbigliamento che all'avvicinarsi degli Agenti si è dato alla fuga lasciando la merce esposta risultata poi tutta riportante noti marchi contraffatti poi sottoposti a sequestro penale (circa 80 tra capi di abbigliamento e borse). Le verifiche di Polizia Stradale hanno consentito il controllo di 186 veicoli. Sono stati elevati 172 verbali per mancanza della copertura assicurativa, della revisione periodica dei veicoli e per la sosta irregolare, oltre al sequestro di 3 veicoli e la rimozione di 118 autoveicoli con carri gru. Infine, assicurando ilpresidio dell'area fino alle ore 24, la Polizia Municipale ha impiegato 3 pattuglie per il controllo di piazza Garibaldi e delle strade limitrofe ai fini della prevenzione dei reati di microcriminalità e dell'abusivo svolgimento dei mercatini di indumenti e materiali usati. (Ren)