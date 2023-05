Infrastrutture: Ferraris (Fs), connettere il Sud all'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti previsti dal Gruppo Fs per i prossimi dieci anni, insieme alle risorse del Pnrr, contribuiranno a colmare il gap tra il Nord e il Sud dell’Italia, permettendo di collegare in maniera più efficiente il nostro Mezzogiorno all’Europa. A confermarlo è stato l’amministratore delegato Luigi Ferraris in occasione dell’incontro "Verso sud", organizzato da The European House - Ambrosetti e tenutosi venerdì 19 maggio a Sorrento. Nel corso della sesta sessione della giornata - dal titolo “Focus infrastrutture” - che ha visto la partecipazione del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, Ferraris ha sottolineato come il Piano industriale di Fs preveda circa 200 miliardi di euro di investimenti nei prossimi dieci anni dedicati a infrastrutture, servizi, tecnologia e digitalizzazione. “Bisogna ricordare - ha detto l’Ad di Fs Italiane - che degli oltre 24 miliardi assegnati dal Pnrr a Rete Ferroviaria Italiana, il 45 per cento è destinato a progetti per il Sud Italia. Inoltre, il nostro piano prevede circa 80 miliardi di investimenti in dieci anni nel Mezzogiorno, di cui circa 47 miliardi in infrastrutture ferroviarie attraverso Rfi”. (segue) (Com)