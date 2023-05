Napoli: sequestrate a Boscoreale 30 tonnellate di prodotti fitosanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia di Finanza di Napoli, durante un controllo presso un'azienda di prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio di Boscoreale, ha scoperto oltre 30 tonnellate di prodotti fitosanitari contraffatti e pericolosi per la salute. Il titolare è stato denunciato. In particolare, i militari del Gruppo Torre Annunziata hanno individuato, all'interno della sede commerciale, un primo deposito, sprovvisto delle previste autorizzazioni amministrative e antincendio, in cui erano custoditi cumuli di prodotti chimici e un secondo locale in cui erano custodite materie prime (in polvere e liquide), prodotti finiti (fitofarmaci imbustati ed etichettati) e semilavorati (fitofarmaci travasati in contenitori anonimi, senza etichettatura, pericolosi in quanto tossici e facilmente infiammabili), oltre ad un laboratorio attrezzato con bilancini, dosatori e contenitori. Le ricerche hanno permesso di rinvenire anche etichette di importanti marche internazionali operanti nel comparto dei fitofarmaci, quantitativi di polvere di silicio e numerose confezioni di fitofarmaci scaduti ed esposti alle intemperie nel fondo agricolo di pertinenza dei locali controllati. (Ren)