Campania: Unicredit finanzia primi due investimenti in area Zes dell'Interporto di Nola (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'investimento di Temi Spa è stato assistito dalla garanzia di Sace che ha un ruolo di primo piano nella transizione ecologica italiana. L'azienda, infatti, può rilasciare garanzie green su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti. L'operazione di Temi Spa, realizzata grazie alle sinergie con la Rete sul territorio di Sace, rientra nell'ambito della convenzione green, nella quale Sace interviene con una garanzia a copertura di finanziamenti destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale sia alle Pmi che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile. Infine, Mirko De Falco, Amministratore delegato di Farvima, ha riferito che “grazie alla positiva esperienza maturata nella realizzazione del nostro investimento nell'Interporto Campano di Nola, con il prezioso sostegno del nostro principale partner finanziario Unicredit, stiamo valutando la possibilità di realizzare ulteriori importanti investimenti nelle aree Zes della Sicilia Orientale”. (Com)