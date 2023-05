Zes: finanziati da Unicredit con 17 milioni i primi due investimenti in quella dell'Interporto di Nola (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le semplificazioni burocratiche e le agevolazioni fiscali - ha affermato Giosy Romano, Commissario Straordinario del Governo della Zes Campania - sono i due pilastri della Zes. I due investimenti all'interporto di Nola si inseriscono in un quadro complessivo che quantifica già in quasi un miliardo di euro i nuovi investimenti nelle aree della Zes Campania L'autorizzazione unica del commissario è strumento che si sta rivelando essenziale nell'attrazione degli investimenti e costituisce emblema della semplificazione. Potrebbe ulteriormente amplificarsene il valore di snellimento con il contributo del sistema bancario. L'autorizzazione unica potrebbe, infatti, costituire accesso immediato e diretto al credito bancario, fungendo essa stessa da garanzia per l'erogazione del credito all'imprenditore. Tutto in maniera diretta e digitale". Per Ferdinando Natali, Responsabile per il Sud di UniCredit, "i due investimenti sostenuti da UniCredit, i primi che insistono all'interno dell'Interporto Campano di Nola da quando è stata istituita la Zes della Campania, testimoniano la volontà di porci come partner finanziario di riferimento per le imprese che vogliono investire al Sud. Abbiamo già stanziato un plafond da 1 miliardo per favorire l'attrazione degli investimenti in aree Zes ma quello che fa la differenza è dare risposte celeri alle richieste di investimento. Le Zes sono oggi il principale strumento di politica industriale del Mezzogiorno e devono diventare un sistema con cui si supportano gli investimenti sul nostro territorio, imprimendo finalmente una svolta alla crescita del Sud, come già avvenuto in altri Paesi". (segue) (Ren)