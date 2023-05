Campania: Cdp, da enti locali richieste di rinegoziazione per oltre 3.600 mutui (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La misura, che per la prima volta ha previsto un processo di adesione interamente digitale, ha interessato in maniera capillare tutto il territorio nazionale, coinvolgendo oltre 800 Enti: in particolare al Nord hanno aderito oltre 200 Enti, al Sud e nelle Isole più di 400 e al Centro circa 150. Massimo Di Carlo, vicedirettore generale e Direttore Business di Cdp ha dichiarato: “La rinegoziazione dei mutui rappresenta uno strumento che Cdp mette a disposizione degli Enti per sostenerli ai fini dello sviluppo del territorio nelle fasi di complessità e criticità. Con questa operazione gli Enti Locali potranno liberare, nel periodo 2023-2024, risorse pari a 320 milioni da impiegare fin da subito. In un momento di particolare incertezza legata all’attuale contesto macro-economico e geopolitico, Cassa Depositi e Prestiti è al fianco degli amministratori locali, per rispondere efficacemente alle istanze delle comunità e ai bisogni dei cittadini”. (Ren)