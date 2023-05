Maltempo: Pichetto, usare fondi Pnrr? Proposta che tecnicamente non sta in piedi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di utilizzare i fondi del Pnrr per il dissesto idrogeologico, come proposto dal Partito democratico, tecnicamente “non sta in piedi: già utilizziamo i fondi del Pnrr sui progetti in corso, perché si deve chiudere entro il 2026, ed il pensare di progettare qualsiasi opera che abbia una consistenza, in qualsiasi parte di Italia, significa, solo con i tempi tecnici, non raggiungere l'obiettivo: vorrebbe dire oltre al danno la beffa”. Lo ha chiarito il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo a “Oggi e un altro giorno”, su Rai1. (Rin)