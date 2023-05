Università: al ministro Sangiuliano il titolo di "Laureato illustre" della Federico II di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 9 giugno il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano riceverà dall'Università Federico II di Napoli il titolo di "Laureato illustre". Lo ha annunciato il rettore della Federico II, Matteo Lorito, durante il suo intervento introduttivo alla lectio magistralis del ministro che si sta svolgendo questa mattina nell'aula Pessina del Dipartimento di Giurisprudenza dell'ateneo federiciano. "Sangiuliano - ha spiegato Lorito - sarà insignito di questo titolo onorifico per le sue attività giornalistiche. Il suo era un nome che era già in pectore prima che diventasse ministro e non ha nulla a che vedere con questa sua carica ulteriore. E' stato direttore del Tg2 per tanti anni e ha fatto tante cose, la sua qualità ed eccellenza professionale era già sotto gli occhi di tutti". (Ren)