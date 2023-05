Governo: Cnpr forum, nuova riforma per l’abuso d’ufficio? (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le conclusioni sono state affidate a Paolo Longoni (consigliere dell’Istituto Nazionale Esperti Contabili): “Il tema del reato di abuso di ufficio è uno dei più complicati della nostra Repubblica. Il reato è stato modificato abbastanza recentemente ben quattro volte. Le prime tre modifiche lo hanno aggravato sia come pena che come ipotesi di reato ampliandone la portata. L’ultima quella del 2020 invece è stata diretta a delimitare l’ambito del reato perché diventava un reato addirittura generico escludendo che la violazione dei principi generali nei comportamenti del pubblico ufficiale potesse integrare il delitto che si integrerebbe soltanto qualora la violazione compiuta dal pubblico ufficiale riguardi norme di rango primario, leggi o atti che abbiano uguale portata. Certamente l’abuso di ufficio resta un reato a contenuto abbastanza generico la cui contestazione è frequentissima e non condannano ormai più quasi nessuno. Resta da domandarsi se la sua abrogazione come ipotesi di reato non sia rischiosa ed induca poi le Procure a intraprendere comunque l’azione penale da rubricare con reati diversi e magari più gravi. Certo è che è un reato che non ha nulla a che vedere con la corruzione, con la concussione e con i reati classici della pubblica amministrazione. Andrebbe eliminato, ma attenzione ai comportamenti delle Procure”. (Ren)