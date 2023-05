Napoli: studentessa selezionata per le Olimpiadi delle Neuroscienze ricevuta dal sindaco - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e l'assessore comunale ai Giovani, Chiara Marciani, hanno ricevuto a Palazzo San Giacomo Natalia Vacca, la giovane studentessa del liceo Umberto I che ha vinto le selezioni italiane delle Olimpiadi delle Neuroscienze. Per la prima volta l'Italia sarà rappresentata, in occasione della competizione mondiale di Washington, da una ragazza campana. Sindaco e assessore si sono voluti complimentare con Natalia, un vero talento della nostra città che, oltre ad essere un'eccellenza nella scienza, ha anche la passione per la scrittura. Ha infatti donato al sindaco il suo primo libro che ha già ottenuto il Premio Alda Merini e Manfredi ha ricambiato con la medaglia della città. (Ren)