© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “C’è di nuovo allerta rossa, di tipo un po’ diversa rispetto alla precedente perché il territorio è già inondato e la terra non assorbe nulla”. Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo a “Oggi e un altro giorno”, su Rai1. “Si spera che questa allerta rossa sia solo di qualche allagamento in più ma non come il disastro precedente”, ha aggiunto.(Rin)