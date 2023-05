Autonomia: Bombardieri (Uil), prima bisogna eliminare le diseguaglianze territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo Paese ha grandi diseguaglianze territoriali, chiediamo al Governo di intervenire prima su queste diseguaglianze nel percorso verso l'autonomia regionale". Lo ha affermato il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a margine della manifestazione indetta a Napoli dai sindacati confederali. "I cittadini - ha aggiunto Bombardieri - hanno tutti il diritto di avere allo stesso modo l'assistenza sanitaria, l'istruzione, il lavoro. Tutto deve essere allo stesso modo in Campania, Calabria, Puglia, Lombardia e Veneto. Questa è l'emergenza. Poi possiamo parlare dell'autonomia differenziata. Tra l'altro non riusciamo a capire neanche da dove vengono i soldi perché nel decreto non li abbiamo visti e per noi è importante prima recuperare le diseguaglianze". (Ren)