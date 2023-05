Campania: costituito il primo comitato paritetico tra cooperative sociali e sindacati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra le competenze del Comitato - ha sottolineato Migliore - vi sono anche interventi in materia di formazione, di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela del diritto alla salute. Istituire un luogo di dialogo e di scambio in materia politico sindacale era un atto necessario e non più rinviabile. Nostro compito sarà farne comprendere il valore ai lavoratori e alle lavoratrici delle cooperative sociali, oltre che alle imprese". Il Comitato ha dunque una funzione di garante, basato sulle sinergie tra le parti datoriali e quelle sindacali e nel rispetto del testo del contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali attualmente in vigore. (Ren)