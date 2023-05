Governo: Cnpr forum, nuova riforma per l’abuso d’ufficio? (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte opposto Valentina D’Orso (deputata del M5s in Commissione Giustizia alla Camera): “Non serve alcuna riforma dell’abuso di ufficio Si tratterebbe di un inutile duplicato di un percorso già intrapreso. Voglio ricordare e sottolineare che l’ultima riforma di questo reato è datata appena tre anni fa ed è stata portata a compimento dal governo Conte 2. Con questo dispositivo normativo abbiamo meglio definito e circoscritto la condotta degli amministratori e chi parla oggi di grande incertezza dice il falso. Gli effetti di questa riforma si stanno già iniziando a vedere ed è proprio il ministero della Giustizia che ce lo conferma con i dati cha ha diffuso negli ultimi giorni, dai quali si evidenzia che i procedimenti sono assolutamente in calo in termini numerici. Dunque lasciamo che la riforma dispieghi in modo completo tutti i suoi effetti e lasciamo perdere questo ennesimo intervento che nulla ha a che fare con l’efficienza della Giustizia e rischia di essere esclusivamente un ammiccamento all’impunità”. Invoca chiarezza da parte del governo Federico Gianassi (parlamentare del Partito Democratico in Commissione Giustizia a Montecitorio): “Sul reato d’abuso d’ufficio, tema molto delicato e molto sentito dagli amministratori pubblici, stiamo attendendo l’orientamento del governo che ha manifestato due posizioni diverse quindi aspettiamo quella definitiva. C’è una parte del governo che ha ipotizzato l’abrogazione del delitto d’abuso d’ufficio e un’altra parte la riformulazione quindi il mantenimento del reato riformulato. Noi abbiamo fatto notare che solo nel 2020 è stata approvata una modifica alla riformulazione del reato quindi abbiamo chiesto che ci fossero forniti i dati per verificare il funzionamento della nuova norma così come riscritta nel 2020. I primi dati dimostrano che c’è una riduzione dell’utilizzo il che significa che rispetto a quegli obiettivi coglieva nel segno. Abbiamo avanzato la proposta della revisione delle responsabilità contabili, un’altra sulle responsabilità amministrative, un’altra ancora sulla netta distinzione normativa tra la funzione politica di indirizzo e la funzione tecnica di adozione degli atti. Queste nostre proposte sono ancora ferme”. (segue) (Ren)