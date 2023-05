Napoli: Mostra d'Oltremare, con Tuttopizza ospitiamo settore in continua crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Orgogliosi di ospitare la sesta edizione del Salone internazionale della pizza, Tuttopizza, all'interno dei padiglioni della Mostra d'Oltremare di Napoli. Un settore in continua crescita che necessita di specializzazione e di servizi più adeguati a una clientela che richiede standard sempre maggiori. Crediamo nella validità di queste iniziative in quanto permettono agli operatori del settore di conoscere le novità mantenendo intatte le tradizioni. È un salone internazionale, questo ci consente di ospitare anche delegazioni estere e allargare il perimetro della visibilità della Mostra e delle potenzialità della città di Napoli". Lo hanno dichiarato Remo Minopoli e Maria Caputo, presidente e consigliera delegata della Mostra d'Oltremare di Napoli, nella giornata inaugurale di Tuttopizza, la fiera internazionale della pizza in programma fino al 24 maggio. (Ren)