Maltempo: De Pascale (Province), dopo emergenza cominciare con ricostruzione

- Non appena sarà finita la fase di stretta emergenza, “bisognerà subito cominciare con la ricostruzione. In queste ore stiamo iniziando a fare le prime stime: abbiamo chilometri di strade provinciali distrutte; frane, smottamenti, fiumi di fango, hanno completamente cancellato interi tratti, isolando comunità e territori. Sono danni per oltre un miliardo”. Lo ha affermato il presidente dell’Unione delle provincie d’Italia (Upu) e sindaco di Ravenna Michele de Pascale. “Ricostruire una rete viaria efficiente è una priorità, non solo per restituire ai cittadini il diritto di muoversi in sicurezza, ma per sostenere la ripresa delle economie, garantendo alle aziende collegamenti rapidi e sicuri per merci e materiali e consentendo il pieno ripristino delle reti elettriche”, ha aggiunto De Pascale. “In vista del Consiglio dei ministri di domani – ha aggiunto –, chiediamo al governo di prevedere nel decreto-legge che si appresta a varare per l’emergenza alluvione un fondo di almeno 200 milioni per gli interventi di massima urgenza sulle strade provinciali delle Province dell’Emilia-Romagna”. “Un anticipo di risorse urgenti che, con procedure straordinarie, ci permetterebbe di agire con immediatezza sui territori: richieste che ho avanzato con una lettera al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e ai ministri Salvini, Piantedosi, Giorgetti, Musumeci, Calderoli e Zangrillo”, ha concluso. (Rin)