Sud: Sbarra (Cisl), concentrare qui risorse e investimenti

- "Bisogna concentrare sul Mezzogiorno in modo particolare risorse e investimenti, a partire dal Pnrr, sapendo chiaramente che senza il Sud il Paese non riparte. L'Italia non può camminare con un motore acceso a metà, qui ci giochiamo il futuro del Paese". Lo ha affermato il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, a margine della manifestazione dei sindacati confederali a Napoli. "Dal governo - ha sottolineato Sbarra - non vediamo quel potente investimento su politiche attive, formazione e riqualificazione per governare questo eccessivo disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. In merito al reddito di cittadinanza ricordo anche che abbiamo presentato nostre proposte in Parlamento per migliorare la misura, rafforzando il provvedimento soprattutto per le famiglie che hanno carichi familiari e sono in difficoltà". (Ren)