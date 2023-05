Governo: Sbarra (Cisl), sciopero generale? Vediamo che succede...

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aspettiamo di capire quali sono i comportamenti e le disponibilità del Governo. Al centro di questa nostra mobilitazione abbiamo posto l'esigenza di riannodare i fili del dialogo. Se le risposte arriveranno, bene. Diversamente, come ho detto, il sindacato non starà con le mani in mano". Lo ha dichiarato il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, rispondendo, a margine della manifestazione in corso a Napoli, a una domanda sulla possibilità di arrivare a uno sciopero generale, prospettata dal leader della Cgil, Maurizio Landini. "Bisogna andare avanti con una strategia sindacale lucida ed efficace. Diamo tempo al tempo perché, come sempre, la fretta è cattiva consigliera", ha precisato Sbarra. (Ren)