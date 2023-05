Governo: Bombardieri (Uil), mobilitazione sindacale sarà lunga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sciopero non l'abbiamo rimosso dai nostri vocabolari, ma continuiamo a dire che lo sciopero è un giorno, invece noi abbiamo bisogno di una mobilitazione lunga che ci permetta di continuare a parlare con la nostra gente, di avere questi grandi risultati". Lo ha affermato il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a margine della manifestazione indetta a Napoli dai sindacati confederali. "L'inflazione continua a mordere - ha proseguito - e per questo diciamo che, oltre all'intervento sul cuneo fiscale che rivendichiamo, chiediamo ancora interventi come la detassazione degli aumenti contrattuali e interventi strutturali. Pensiamo che questi siano i temi sui quali il governo deve ancora confrontarsi e decidere. In assenza di confronto, la mobilitazione continua. Siccome siamo a Napoli diciamo 'Ricominciamo da tre e andiamo avanti'". (Ren)