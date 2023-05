© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è svolta nel pomeriggio la riunione dei parlamentari di Italia viva. La linea proposta da Matteo Renzi è stata condivisa in modo unanime. Sabato 10 giugno si terrà a Napoli l’Assemblea nazionale del partito". E' quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa di Iv. (Com)