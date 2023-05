Maltempo: Arera, sospensione pagamento bollette di acqua, luce, gas e rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arera ha appena approvato un provvedimento di urgenza che sospende il pagamento di bollette e avvisi di pagamento di acqua, rifiuti luce e gas (compresi il gpl e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) a favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dagli eccezionali eventi meteorologici. La delibera 216/2023/R/com riguarda – riferisce una nota – tutte le utenze nei Comuni danneggiati dagli eventi calamitosi dal primo maggio, con i peggioramenti degli ultimi giorni. Sarà applicata dalla data di emanazione da parte delle autorità competenti dei provvedimenti per l’identificazione dei Comuni coinvolti. Tra le fatturazioni sospese rientrano tutte quelle emesse o da emettere con scadenza a partire dal primo maggio 2023, comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti dai venditori o dai gestori del Servizio idrico integrato per allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro. (segue) (Com)