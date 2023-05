Migranti: Tajani, circostanze negative rischiano di far esplodere la questione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viviamo in un momento complicato, in cui circostanze negative rischiano di far esplodere la questione migratoria. Lo ha dichiarato il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, intervenendo al forum “Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socioculturale del Mediterraneo”, in corso tra oggi e domani a Sorrento (Grand Hotel Excelsior Vittoria) e realizzato da The European House – Ambrosetti. Tajani ha citato in particolare Paesi quali la Tunisia, la Libia, il Sudan il Corno d’Africa, ma anche Siria, Libano e Medio Oriente, dove la “situazione negativa spinge milioni di migranti” ad abbandonare il proprio Paese. Il ministro ha poi chiarito che “l’immigrazione è una questione ormai internazionale”, non un problema che riguarda solo l’Italia e che non “può essere risolto solo a livello italiano”. “L’Italia non può caricarsi di un fardello così pesante”, ha precisato il ministro.(Res)