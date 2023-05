Maltempo: Confagricoltura, danni ingenti in agricoltura, necessario revisionare Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo pensiero va alle vittime dell'eccezionale ondata di maltempo che nelle ultime settimane ha duramente colpito l'Emilia Romagna. Anche nella Marche la situazione è particolarmente difficile. Confagricoltura è vicina alle popolazioni delle aree più colpite che stanno vivendo grandi disagi. E' quanto si legge nella nota settimanale di Confagricoltura. Anche per le attività produttive, prosegue la nota, le conseguenze sono pesanti. E' presto per fare il calcolo dei danni subiti dalle imprese agricole. Le cifre finali, comunque, saranno senz'altro elevate, perché alle perdite dei raccolti si sommano quelle relative alle strutture, ai macchinari, alle scorte. Secondo le stime elaborate dalla Confagricoltura regionale, i danni ammontano a non meno di 6 mila euro ad ettaro per i seminativi e a 32 mila per i frutteti. Non va dimenticato che l'agricoltura emiliano-romagnola è ai primissimi posti in Italia per valore aggiunto e vendite all'estero. (segue) (Rin)