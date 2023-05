Sud: Mattarella (Invitalia), con contratto sviluppo salvaguardato o creato oltre 84.000 posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invitalia ha un ruolo centrale soprattutto nel sostegno alle imprese. Noi abbiamo gestito interventi sia per la nascita che per la crescita che, anche, per lo sviluppo delle grandi imprese e abbiamo intanto rilevato sempre un dato: anche nei periodi più neri la domanda di sostegno per gli investimenti da parte delle imprese e da parte degli aspiranti imprenditori in Italia e soprattutto nel Mezzogiorno non è mai calata". Lo ha detto Bernardo Mattarella, Ad di Invitalia, intervistato oggi a Sorrento al Forum 'Verso Sud' a Sorrento di The European House-Ambrosetti. "C’è sempre stato un grande interesse e c’è sempre stata una buona qualità direi della spesa: noi abbiamo fatto nascere con uno strumento riservato ai giovani del Mezzogiorno circa 15.000 imprese in questi ultimi anni con 54.000 posti di lavoro. Abbiamo gestito grandi investimenti con lo strumento del contratto di sviluppo nel Mezzogiorno che hanno salvaguardato o creato più di 84.000 posti di lavoro. Il tema è avere strumenti flessibili, agili e che possano rispondere in maniera celere alle sollecitazioni del mercato", ha spiegato. (Rin)