Pnrr: Mattarella (Invitalia), accordo con Anci, sostegno a piccoli Comuni in gestione progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invitalia svolge un ruolo di alleato delle imprese e dei territori, anche accompagnando le pubbliche amministrazioni, quelle più piccole, nella gestione degli interventi che devono realizzare proprio perché hanno minore capacità di progettazione e di messa in campo delle attività". Lo ha detto Bernardo Mattarella, Ad di Invitalia, intervistato oggi a Sorrento al Forum 'Verso Sud' a Sorrento di The European House-Ambrosetti. Abbiamo un accordo con Anci proprio per aiutare i piccoli Comuni a gestire tutta la mole di lavori che devono fare e per cui sono finanziati con fondi Pnrr. Ma abbiamo anche ruolo di accompagnamento alle presentazione delle domande di finanziamento sia da parte degli aspiranti imprenditori che per i progetti delle grandi imprese. Il nostro modo di agire è sempre quello di stare dall’altro lato del tavolo, noi cerchiamo sempre di aiutare a presentare domande che siano immediatamente lavorabili, che siano quindi più probabilmente approvabili", ha spiegato. (segue) (Rin)