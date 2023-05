Cultura: al Palazzo Fondi di Napoli l'istallazione di Cristina Cusani "Quello che non vuoi dimenticare" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cristina Cusani (Napoli 1984) è un'artista visiva che utilizza principalmente la fotografia. Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione all'Università "La Sapienza" di Roma studia fotografia come linguaggio artistico all'Accademia di Belle Arti di Napoli. Nel 2012 segue il "Laboratorio Irregolare", due anni di masterclass con Antonio Biasiucci un'esperienza molto importante grazie alla quale acquisisce un metodo di ricerca. Nella sua pratica utilizza le esperienze quotidiane come punto di partenza per analizzare il significato dell'essere umani. Lavora sul residuo, su quello che resta, utilizzando la traccia, la memoria, la storia per indagare la dimensione intima che riguarda l'identità. Finalista di importanti premi (Premio Cairo, Premio Francesco Fabbri per le Arti Contemporanee, Un'Opera per il Castello, Premio Cramum), ha partecipato a diverse mostre e residenze d'artista (BoCs Art, Fondazione Bevilacqua la Masa, Macro Asilo) e il suo lavoro è parte di alcune collezioni di arte contemporanea (Imago Mundi Art, Dimensione Fragile, Collezione Scudieri, Curio Collection by Hilton) . Dal 2018 con Chiara Arturo porta avanti un progetto sul Mediterraneo come luogo dell'attraversamento e la condivisione come pratica artistica. Nel 2021 è segnalata da Exibart tra gli artisti emergenti su cui investire e dal 2022 è rappresentata dalla Red Lab Gallery. La sua formazione è principalmente fotografica, ma non utilizza la fotografia in maniera pura, la sperimenta in tutto il suo potenziale. La sua ricerca infatti vuole andare oltre il mezzo utilizzato e per questo ha cominciato ad ampliare i suoi orizzonti artistici progettando anche opere/installazioni site-specific. Vive e lavora a Napoli. (Ren)