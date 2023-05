Infrastrutture: Ferraris (Fs), ponte Stretto necessario per integrare Sicilia con resto d’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ponte sullo Stretto è necessario per rendere la Sicilia più integrata con il resto dell’Italia, per permettere la continuità di trasporto dal Nord Europa fino al Mezzogiorno. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del Gruppo Fs, Luigi Ferraris, durante il forum “Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socioculturale del Mediterraneo”, in corso tra oggi e domani a Sorrento (Grand Hotel Excelsior Vittoria) e realizzato da The European House – Ambrosetti. Nel suo intervento, Ferraris ha sottolineato l’importanza del ponte sullo Stretto per “implementare il corridoio che parte dalla Scandinavia fino alla Sicilia, accelerare il passaggio del traffico dalla terra alla Sicilia, aumentare il flusso turistico e ridurre i costi dei trasporti”. (segue) (Res)