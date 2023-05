Napoli: De Luca, 30-40 milioni per ristrutturazione Stadio Collana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo già preparato per lo stadio Collana un progetto di massima per la ristrutturazione complessiva. Sarà un intervento bellissimo non solo di rifacimento di uno stadio che se ne cade a pezzi, pensiamo non solo di rifare tutto l'impianto e di ricavare decine di palestre, ma anche di ricavare sotto una delle tribune 200 posti auto di parcheggio interrato al servizio del quartiere. E' un intervento che richiederà un investimento di 30-40 milioni di euro da parte della Regione, ma lo riteniamo indispensabile sia per rifare un impianto di proprietà della Regione sia perché lì non abbiamo altri impianti per fare sport". Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta facebook del venerdì (Ren)