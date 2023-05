Cultura: Luciano Cannito alla guida del Teatro Mercadante di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luciano Cannito è il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale (Teatro Mercadante). Subentra a Federico Cafiero De Raho, ex procuratore nazionale antimafia, che a settembre aveva lasciato l'incarico per candidarsi alle elezioni. Al suo posto erano stati nominati vicepresidenti vicari Federica Brancaccio ed Emilio Di Marzio entrambi già componenti del CdA. Luciano Cannito era stano indicato come consigliere d'amministrazione del Teatro di Napoli a metà marzo dal Ministro Gennaro Sangiuliano. Oggi l'elezione a presidente. "Sono molto contento di assumere questo incarico al Teatro di Napoli", ha dichiarato Luciano Cannito. "Torno in una città - ha sottolineato - che amo molto e mi ha conosciuto come Direttore della Compagnia di Balletto del Teatro di San Carlo. Spero di contribuire a rendere ancor di più il Teatro di Napoli il primo teatro nazionale italiano e soprattutto uno dei primi teatri a livello europeo. Primati dovuti visto che opera nel territorio più ricco e prolifico della storia della Cultura teatrale internazionale". "Chiaramente ho anche intenzione di lavorare perché i recenti dissidi e fraintendimenti con la Regione Campania vengano superati al più presto. Del resto i soci fondatori del teatro sono un po' come i genitori e tante volte accade che in famiglia si verifichino conflitti tra genitori e figli, magari anche litigi, ma poi tutto si rasserena perché esiste un legame vero e sincero alla base di tutto che aiuta a superare qualsiasi dissidio", ha concluso Cannito. (Ren)