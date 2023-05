Lavoro: Landini (Cgil), c'è un'emergenza salariale ed è collegata all'alto livello di precarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Italia c'è un'emergenza salariale, non si arriva alla fine del mese. C'è un livello di precarietà altissimo, un livello di sfruttamento e di lavoro nero inaccettabile". Lo ha affermato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione indetta a Napoli da Cgil, Cisl e Uil, dove i partecipanti, dopo essersi concentrati a Piazza Vittoria, hanno proseguito in corteo sul Lungomare per raggiungere la Rotonda Diaz. "Proponiamo una vera riforma fiscale - ha spiegato Landini - perché uno degli strumenti per aumentare i salari è quello di abbassare le tasse sul lavoro dipendente, sui pensionati e di fare una vera lotta all'evasione fiscale e di tassare la rendita finanziaria, di tassare i profitti, gli extra profitti...insomma, di andare a prendere i soldi dove ci sono". "Poi bisogna rinnovare i contratti nazionali di lavoro - ha proseguito - sia pubblici che privati e l'altro aspetto: se noi abbiamo salari bassi è perché abbiamo un livello di precarietà che non ha nessun altro paese e quindi tutte le leggi sbagliate fatte negli ultimi 10-15 anni vanno cambiate e c'è da investire per creare un lavoro stabile e che non sia un lavoro precario". "Questo - ha concluso Landini - è il tema di fondo se si vuole affrontare la questione salariale del nostro paese". (Ren)