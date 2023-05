Sindacati: in 50mila a Napoli per la manifestazione unitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone hanno partecipato a Napoli (50mila secondo gli organizzatori) alla manifestazione indetta a Napoli da Cgil, Cisl e Uil, terza tappa, dopo quelle di Bologna e Milano, della mobilitazione dedicata al tema "Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti". Nel capoluogo campano sono arrivate centinaia di pullman e treni speciali da Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia. Dopo il concentramento a Piazza Vittoria, i manifestanti hanno raggiunto in corteo la Rotonda Diaz, dove era montato il palco da cui hanno parlato i tre leader confederali Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. La folla ha tenuto un minuto di silenzio in omaggio alle vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna. (Ren)