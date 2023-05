Infrastrutture: Ferraris (Fs), ponte Stretto necessario per integrare Sicilia con resto d’Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Gruppo Fs è il primo consumatore di energia del nostro Paese e stiamo anche lavorando proprio su questo versante, ma anche sul versante della digitalizzazione, con l’obiettivo di dotare la nostra intera rete di fibra ottica e sistemi di connettività, che permetteranno a chi viaggia di usare il wi-fi, lavorare sul treno, viaggiare anche in ore meno frequentate per partecipare a videoconferenze”, ha detto Ferraris. “Si tratta di un intervento a lungo termine e pensiamo che favorirà il trasporto collettivo con un attitudine volta a semplificare la vita dei viaggiatori”, ha aggiunto l’amministratore delegato Fs. “È importante che le infrastrutture siano anche legate a terminali multimodali e che siano sfruttati gli spazi non utilizzati dalle stesse ferrovie per sviluppare le piattaforme di cui abbiamo bisogno per aumentare le capacità di trasporto richieste anche in Europa”, ha concluso Ferraris. (Res)