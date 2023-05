Governo: Landini (Cgil), se non cambia politica non escludiamo lo sciopero generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispondendo a una domanda dei cronisti presenti alla manifestazione indetta a Napoli da Cgil, Cisl e Uil, che chiedevano se i sindacati fossero pronti allo sciopero generale, nel caso in cui il governo non accogliesse le loro istanze, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini ha risposto: "Non escludiamo nulla". "Il governo deve cambiare politica, se questo non avviene, noi intendiamo proseguire. Useremo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, anche perchè nei prossimi mesi non solo c'è la riforma fiscale da affrontare, ma anche la legge di bilancio, quindi pensiamo che oggi sia il momento di cambiare e fare scelte che vanno nella direzione che abbiamo chiesto: salari, riforma del fisco, sanità pubblica, riduzione della precarietà e utilizzare tutti i soldi europei per far crescere davvero questo paese". (Ren)