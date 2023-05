Aree interne: un dossier Formez definisce la strategia per rilanciare quelle campane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È tra le regioni italiane con più aree interne formalmente riconosciute all'interno della strategia nazionale. È la Campania, che conta ben sette comunità sovracomunali all'interno delle quali i servizi essenziali come mobilità, sanità, istruzione non sono agli stessi livelli delle aree urbanizzate. Per il loro rilancio la Regione punta ad un'interpretazione del paesaggio in chiave innovativa a partire dai valori della dieta mediterranea e della green economy passando per la rivitalizzazione del comparto turistico attualmente quasi inesistente. Le sette aree interne raccolgono in totale 141 comuni, oltre un quarto (25,6%) del totale dei comuni campani. Qui vi abita però solo il 6% della popolazione complessiva (quasi 340mila residenti), per un'estensione territoriale di circa 5.310 chilometri quadrati, ben il 38,8% della superficie regionale. Quattro aree interne rientrano nel ciclo di programmazione 2014-2020 e sono Alta Irpinia, Cilento Interno, Tammaro Titerno, Vallo di Diano. A queste si aggiungono tre nuove aree ricadenti nella nuova programmazione 2021-2027 e cioè: Alto Matese, Sele Tanagro Alburni (Seta) e Fortore Beneventano. Il relativo dossier, con le nuove perimetrazioni, è stato pubblicato nei giorni scorsi ed è disponibile al seguente link: https://politichecoesione.governo.it/media/3167/snai-dossier-regionale-campania.pdf Il documento è stato realizzato nell'ambito del progetto del Dps "La strategia nazionale per le aree interne e i nuovi assetti istituzionali" attuato da Formez PA. I dossier, in particolare, inquadrano la nuova Snai per ciascuna Regione e Provincia autonoma e sono articolati in tre sezioni. (segue) (Ren)