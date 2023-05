Aree interne: un dossier Formez definisce la strategia per rilanciare quelle campane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'area interna che conta il maggior numero di comuni, 29, è quella del Cilento Interno. Qui sono previsti interventi ed incentivi per riattivare l'economia locale tramite la modernizzazione e la reinterpretazione di attività tradizionali, con una particolare attenzione alla valorizzazione del Patrimonio materiale e immateriale Unesco legato al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in cui ricade 80,6 % del territorio. Venticinque comuni per l'Alta Irpinia, la più interna e periferica delle aree della Campania. Tra gli interventi previsti, la valorizzazione e promozione di una delle risorse principali del territorio irpino: il patrimonio forestale. Invertire il trend di spopolamento attraverso il riutilizzo del patrimonio immobiliare urbano. E' uno degli asset della Strategia per la rinascita dell'area interna Tammaro – Titerno composta da 24 comuni. Accanto a questo, ci sono green community, filiere agroalimentari di qualità, turismo e artigianato, senza trascurare i servizi di cittadinanza. L'area interna Vallo di Diano, invece, ricomprende 15 comuni della provincia di Salerno al confine con la Basilicata e prevede la costruzione di una "Città Montana della Biodiversità e dell'innovazione", anche attraverso un processo virtuoso di osmosi tra l'imprenditoria locale e la scuola. Trasporti, sanità, istruzione, turismo saranno i temi principali su cui intervenire per il rilancio del Fortore Beneventano, con 12 comuni, l'ultima area interna in ordine cronologico, a salire sul treno della programmazione Nazionale. Ci sono, poi, i 17 comuni dell'Alto Matese che puntano sul potenziamento del sistema scuola, sanità, trasporti per il rilancio e rivitalizzazione del Matese e della sua montagna E infine, lo sviluppo dell'agroalimentare, della ricettività turistica e della valorizzazione culturale sono le strade maestre per l'area Sele Tanagro Alburni, che si caratterizza per essere un territorio di 19 comuni che fanno da cerniera tra le aree Alta Irpinia e del Vallo di Diano, completando in tal modo la perimetrazione dell'area interna della Campania meridionale. (Ren)