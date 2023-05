Cultura: al Palazzo Fondi di Napoli l'istallazione di Cristina Cusani "Quello che non vuoi dimenticare" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sala, un ex mausoleo ai caduti del primo conflitto mondiale – che dovrebbe costituire un luogo della memoria – nella sua attuale condizione, che la vede privata dei nomi dei caduti presenti un tempo alle pareti, appare di fatto come un luogo in cui l'oggetto della memoria è in realtà assente. L'artista ha scelto di partire da questa situazione di assenza per provare a trasformare l'intero ambiente in un luogo non "della" ma "per la" memoria: uno spazio in grado di amplificare l'immaginazione degli avventori richiamando alla loro mente l'immagine e le emozioni suscitate dal ricordo. La prima formazione di Cristina Cusani come fotografa è intervenuta nella scelta di suggerire in qualche modo la sensazione che, oltrepassando la soglia della sala espositiva, si entri in una camera oscura per lo sviluppo fotografico. In camera oscura l'artista ha trascorso con continuità oltre un decennio a sviluppare foto. La sua installazione in Sala Circolare intende così, da un lato, essere un rimando, o forse anche un omaggio alla camera oscura e alla possibilità da essa offerta di rendere reali immagini che fino al momento dello sviluppo restano solo latenti; ma, dall'altro, anche un luogo immaginario in cui sia la latenza stessa delle immagini a stimolare la fantasia e le capacità creative dei visitatori. La sua opera è un dispositivo d'immaginazione, all'interno del quale le immagini prendono corpo non attraverso un processo chimico ma attraverso un processo narrativo. Ciò che vi appare è frutto dei ricordi delle tante persone cui l'artista si è rivolta: si tratta di amici, parenti e conoscenti di Napoli, tutti individui legati in qualche modo a lei e alla città; alcuni che ancora ci vivono, altri che l'hanno lasciata e per i quali questo territorio è solo il luogo del passato e della memoria. (segue) (Ren)