Imprese: Hannappel (Morris), necessarie università con ruolo centrale in sviluppo industriale (2)

- Il presidente Europa sud occidentale di Philip Morris ha affermato: “Crediamo che i lavoratori abbiano due diritti fondamentali: equità e uguaglianza di trattamento di genere, e un diritto alla formazione continua. Nel primo caso, Philip Morris è l’unica azienda, insieme alla Ferrari, ad aver ottenuto la certificazione 'equal salary': stesso stipendio per uomini e donne”. A proposito del secondo diritto citato, Hannappel ha detto: “Crediamo nel diritto a mantenere il posto di lavoro una volta ottenuto e per tutelare i lavoratori, in questo senso, abbiamo una partnership con Coldiretti”. (segue) (Res)