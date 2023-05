Imprese: Hannappel (Morris), necessarie università con ruolo centrale in sviluppo industriale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il sud è legato alla nostra azienda soprattutto per il modo che abbiamo di integrare le competenze in ambito industriale e agricolo, e per farlo abbiamo creato un’accademia in cui formiamo i nostri lavoratori prima ancora che entrino in azienda", ha dichiarato il delegato di Philip Morris. "Inoltre, abbiamo un progetto per formare gli insegnanti di due istituti tecnici superiori in Emilia Romagna e in Puglia, con l’obiettivo di farlo anche in Campania e in Umbria nel prossimo futuro”, ha spiegato Hannappel. In merito al Nuovo Digital Information Service Center che Philip Morris ha aperto oggi a Marcianise, in Campania, Hannappel ha affermato: “Siamo orgogliosi di questo ulteriore anello nel territorio del sud, il secondo dopo il centro di Taranto del 2020 che conta oggi 400 dipendenti”. (Res)